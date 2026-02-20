Catania cane usato per abbandonare rifiuti | scoperta choc dalle telecamere

Le telecamere di via Pulacara a Catania hanno catturato un episodio sconcertante: un uomo ha usato un cane per abbandonare rifiuti nel rione San Giorgio. Le immagini mostrano chiaramente l’animale trascinato verso un cassonetto, mentre il proprietario si allontana frettolosamente. Questa scena solleva dubbi sulla gestione del randagismo e sul trattamento degli animali nella zona. Le autorità sono ora al lavoro per identificare il responsabile e prevenire altri episodi simili. La scoperta ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.