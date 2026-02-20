Catania cane usato per abbandonare rifiuti | scoperta choc dalle telecamere
Le telecamere di via Pulacara a Catania hanno catturato un episodio sconcertante: un uomo ha usato un cane per abbandonare rifiuti nel rione San Giorgio. Le immagini mostrano chiaramente l’animale trascinato verso un cassonetto, mentre il proprietario si allontana frettolosamente. Questa scena solleva dubbi sulla gestione del randagismo e sul trattamento degli animali nella zona. Le autorità sono ora al lavoro per identificare il responsabile e prevenire altri episodi simili. La scoperta ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti.
Le immagini in via Pulacara. Un episodio singolare e preoccupante arriva dal rione San Giorgio di Catania. In via Pulacara, una telecamera installata per contrastare l'abbandono illecito di rifiuti ha ripreso una scena inattesa: un cane di piccola taglia che trasporta in bocca un sacchetto dell'immondizia e lo lascia in strada, in un'area già trasformata in discarica abusiva. Non si sarebbe trattato di un caso isolato. Dalla visione dei filmati, infatti, emergerebbe che il gesto si è ripetuto per due giorni consecutivi. Il sospetto del Comune. Secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale, dietro il comportamento dell'animale ci sarebbe una strategia precisa.
