Castore lo specialista del fuoco | Serve prevenzione già a scuola

Michele Castore, nuovo comandante dei vigili del fuoco a Monza e Brianza, ha preso ufficialmente in carico il ruolo dopo la sua nomina. La sua esperienza come specialista del fuoco si concentra sulla prevenzione, soprattutto nelle scuole. Castore ha già avviato incontri con insegnanti e studenti, sottolineando l’importanza di educare i più giovani a comportamenti sicuri in caso di emergenza. L’obiettivo è ridurre i rischi attraverso azioni preventive, coinvolgendo le istituzioni locali. La sua priorità rimane la tutela della comunità attraverso interventi mirati.

Uno specialista del fuoco. Michele Castore, appena nominato alla guida del Comando provinciale di Monza e Brianza, è soprattutto questo. Figlio di contadini, nato il 3 dicembre del 1970 a Bitetto, a una quindicina di chilometri da Bari, ha fatto parecchia strada. "Ultimo di sette fratelli, ho studiato da geometra, poi siccome al Sud trovare un lavoro era impossibile, mi sono iscritto a ingegneria. Non avevo mai pensato di fare il pompiere, anzi mi piacevano gli studi umanistici, il diritto. E infatti oggi (scherza, ndr) leggo soprattutto decreti". Intanto si è specializzato. "Un dottorato in ingegneria della sicurezza con una tesi in "Fire Safety Engineering".