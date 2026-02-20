Castiglioncello carcassa di capodoglio sulla spiaggia di Santa Lucia

Oggi, venerdì 20 febbraio, una carcassa di capodoglio è stata trovata sulla spiaggia di Santa Lucia a Castiglioncello. La presenza del cetaceo, lunga diversi metri, ha attirato l’attenzione di abitanti e passanti. Si pensa che il mammifero sia morto a causa di un incidente in mare, probabilmente legato a una collisione con una nave. La spiaggia è stata chiusa temporaneamente mentre si valutano le operazioni di rimozione. La scoperta ha suscitato grande curiosità tra i residenti del luogo.

La carcassa di un capodoglio è stata ritrovata sulla spiaggia di Santa Lucia a Castiglioncello nella mattina di oggi, venerdì 20 febbraio. Sono stati alcuni residenti a notare i resti dell'animale, trasportati sulla terraferma dalle forti correnti e dalle mareggiate degli ultimi giorni, e ad avvisare immediatamente le autorità. Sul posto sono giunti sia la capitaneria di porto che l'Arpat i cui tecnici dovranno stabilire le cause della morte dell'animale. Si tratta di un esemplare lungo circa sette metri, morto probabilmente da almeno venti giorni. La carcassa appare in avanzato stato di decomposizione e risulta notevolmente danneggiata.