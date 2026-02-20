Caso Vinicius Jr la Federcalcio brasiliana prende una posizione | ecco cosa sta succedendo

La Federcalcio brasiliana ha denunciato un episodio di razzismo subito da Vinícius Jr durante una partita recente. La federazione brasiliana ritiene che il comportamento dei tifosi abbia superato ogni limite e ha chiesto alla FIFA e alla UEFA di intervenire con decisione. La vicenda ha suscitato grande attenzione in tutto il mondo del calcio, portando alla luce i crescenti problemi di discriminazione negli stadi. La questione rimane al centro del dibattito internazionale.

