Caso Petrecca Antinelli | Questa è una vittoria per Rai Sport
Alessandro Petrecca ha lasciato il suo incarico dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto Rai Sport. La sua uscita arriva in un momento in cui la trasparenza e la credibilità della redazione sono sotto scrutinio. Antinelli ha espresso soddisfazione, definendo questa decisione come un passo avanti per l’azienda. La vicenda ha acceso un dibattito interno sulla gestione e i controlli, spingendo i dirigenti a rivedere alcune procedure. La Rai si prepara a riorganizzare le sue strategie di comunicazione e approfondimento sportivo.
Alessandro Antinelli commenta le dimissioni di Petrecca con soddisfazione per quanto accaduto: sebbene questa storia sia da dimenticare per la rete Solo qualche giorni fa Alessandro Antinelli aveva commentato la situazione a Rai Sport con il direttore Paolo Petrecca che era stato sfiduciato dopo la pessima telecronaca della cerimonia alle Olimpiadi. “Dopo quell’imbarazzante telecronaca, avevamo chiesto un segnale all’azienda. È arrivato ed è il più giusto: l’unico possibile“, così il telecronista a Repubblica, “è una vittoria di RaiSport e di tutti i colleghi del servizio pubblico che ci sono stati accanto in questa battaglia”.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: “Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito”
Leggi anche: Dimissioni Petrecca, il giornalista Alessandro Antinelli: “Il suo addio è una vittoria di RaiSport”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Antinelli su Petrecca e la cerimonia delle Olimpiadi: Non aveva le competenze, l’avevamo…; Caso Petrecca, Antinelli: Il suo addio chiude una storia iniziata male; Rai Sport in rivolta, Antinelli accusa: Petrecca non aveva competenze per la cerimonia olimpica, lo avevamo avvertito; Caso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa Rai.
Caso Petrecca, Antinelli: Il suo addio chiude una storia iniziata maleIl giornalista che fa parte del Cdr: È una vittoria di RaiSport e di tutti i colleghi del servizio pubblico che ci sono stati accanto in questa battaglia ... repubblica.it
Caso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa RaiCaso Petrecca, Antinelli rompe il silenzio e spara a zero. La verità su ATP Finals e Mondiali, tensione alle stelle in casa Rai ... sport.virgilio.it
Caso Petrecca, Volpi: «La telecronaca dell’apertura Non si improvvisa» x.com
La battuta in studio di Andrea Orlando sul caso Petrecca e il post pubblicato dal giornalista dopo le dimissioni: "Abbiamo costretto una persona che si paragona a Gesù a fare la telecronaca sportiva delle Olimpiadi" - facebook.com facebook