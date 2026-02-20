Caso Petrecca Antinelli | Questa è una vittoria per Rai Sport

Alessandro Antinelli commenta le dimissioni di Petrecca con soddisfazione per quanto accaduto: sebbene questa storia sia da dimenticare per la rete Solo qualche giorni fa Alessandro Antinelli aveva commentato la situazione a Rai Sport con il direttore Paolo Petrecca che era stato sfiduciato dopo la pessima telecronaca della cerimonia alle Olimpiadi. “Dopo quell’imbarazzante telecronaca, avevamo chiesto un segnale all’azienda. È arrivato ed è il più giusto: l’unico possibile“, così il telecronista a Repubblica, “è una vittoria di RaiSport e di tutti i colleghi del servizio pubblico che ci sono stati accanto in questa battaglia”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

