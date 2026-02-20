Caso Epstein tutto quello che sappiamo sul coinvolgimento dell’ex principe Andrea

Il caso Epstein ha portato alla luce il coinvolgimento dell’ex principe Andrea, arrestato il 19 febbraio 2026 nella tenuta di Sandringham. L’arresto segna la fine di anni di immunità e di protezione politica. Le accuse lo collegano a un giro di traffico di minori e sfruttamento. L’intera vicenda ha scosso la famiglia reale e ha aperto nuove indagini sulle sue relazioni. La sua posizione si complica con ogni nuovo dettaglio emerso.

Non è solo un arresto. È la fine di una lunga protezione. Andrew Mountbatten-Windsor, ex duca di York, è stato fermato il 19 febbraio 2026 nella tenuta di Sandringham. Il giorno del suo sessantaseiesimo compleanno. L'accusa non riguarda direttamente i presunti abusi sessuali che lo hanno travolto negli ultimi anni, ma qualcosa di diverso e forse ancora più destabilizzante per la Corona: abuso d'ufficio. Condivisione di documenti governativi riservati con Jeffrey Epstein quando ricopriva un incarico ufficiale per il Regno Unito. Per la prima volta, il caso Andrea smette di essere solo uno scandalo morale e diventa un problema istituzionale.