Caso Epstein | Nessuno è al di sopra della legge | se è la monarchia a ricordarci cos’è la democrazia – il commento

Il caso Epstein ha riacceso il dibattito sulla giustizia, anche grazie a una dichiarazione della monarchia britannica. La regina ha sottolineato che “nessuno è al di sopra della legge”, anche in un sistema con una lunga tradizione di monarchia assoluta. La frase si è fatta strada tra le polemiche e le indagini in corso, ribadendo il principio fondamentale della democrazia. In un momento in cui molti si chiedono quanto possa ancora contare la legge, questa presa di posizione sorprende. La questione rimane aperta.

"Nessuno è al di sopra della legge". Fa impressione – abituati a questo tempo in cui comanda il più forte e non esiste regola, mandato, condizione politica che possa rimettere al centro la sovranità della legge – che sia una monarchia a ricordarci che nessuno, persino il re, può sottrarvisi. È dalla monarchia inglese, la più antica del mondo, ed è da Londra, la capitale del Paese che da più tempo ha conosciuto la democrazia, che viene questa dichiarazione. Poco interessa se questa frase sia stata pronunciata perché il coinvolgimento del principe Andrea nella vicenda Epstein è super documentato.