Caso Epstein la profezia su Re Carlo | Perché può cadere la corona

Il caso Epstein ha portato alla luce una profezia su Re Carlo: potrebbe perdere la corona. La notizia dell’arresto del principe Andrea, avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno, ha scosso l’intera monarchia britannica. Le accuse contro Andrea, legate a un caso di traffico di minori, hanno alimentato dubbi sulla stabilità della famiglia reale. La crisi si allarga, coinvolgendo anche altri membri e mettendo in discussione il futuro della corona. La situazione resta tesa e molte domande rimangono senza risposta.

L'arresto del principe Andrea nel giorno del suo 66° compleanno ha rappresentato un colpo senza precedenti per la monarchia britannica. Secondo un editoriale del tabloid Daily Mail firmato da Richard Kay, le conseguenze della vicenda rischiano di minare la fiducia dei sudditi e di mettere in discussione l'intera Casa di Windsor. Kay osserva come le accuse legate a relazioni con Jeffrey Epstein, comportamenti sessuali controversi e questioni economiche abbiano permeato " ogni fessura del tessuto reale ", oscurando decenni di reputazione costruita con sacrificio. La lentezza della famiglia reale nel prendere provvedimenti decisivi ha amplificato l'impressione di una monarchia vulnerabile.