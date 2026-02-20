Caso Epstein | Ecco tutti gli attori presenti nei file
Il caso Epstein, scoppiato a causa dei documenti trapelati che rivelano i nomi di numerosi personaggi dello spettacolo, scuote Hollywood. Le nuove accuse portano alla luce incontri segreti e presunte complicità di attori e produttori coinvolti nel giro di Epstein. Tra i nomi spuntano anche alcuni volti noti, alimentando le discussioni sulla moralità dell’industria cinematografica. La diffusione di questi file porta alla luce dettagli inquietanti su un mondo che sembrava lontano dai riflettori. La vicenda si fa sempre più complicata e sotto i riflettori.
Le conseguenze del caso Jeffrey Epstein continuano a ripercuotersi su Hollywood. Per un settore che non è nuovo alle polemiche, le nuove rivelazioni contenute nei fascicoli Epstein aggiungono un altro capitolo al complicato passato di Tinseltown. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’archivio recentemente divulgato comprende milioni di e-mail, foto e documenti. Molti dei quali fanno riferimento a personaggi noti del mondo della politica, degli affari e dello spettacolo. La lunga storia degli scandali a Hollywood. In un aggiornamento al Congresso del 14 febbraio, i funzionari hanno dichiarato di aver pubblicato quella che hanno definito “una lista definitiva di 305 personaggi di spicco”, che comprende celebrità, leader politici e star del cinema pluripremiate.🔗 Leggi su Newsner.it
Leggi anche: Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger: tutti i nomi eccellenti presenti nei file di Epstein
Leggi anche: Caso Epstein, svelati sei nomi nei file desecretati: chi sono gli «implicati» non incriminati e cosa cambia ora
Epstein Files. Tutta la storia spiegata dall’inizio
Argomenti discussi: Epstein files, i dem svelano i sei nomi censurati nei file: ecco chi sono; Tutti gli uomini di Epstein - Julia Amalia Heyer; Caso Epstein, due deputati Usa svelano sei nomi desecretati: ecco chi sono; La caduta dell’ex principe Andrea: ecco tutte le tappe di uno scandalo senza precedenti.
Caso Epstein, dal miliardario alla segretaria. Ecco gli altri sodali impunitiSarah Kellen, assistente del faccendiere, teneva l’elenco delle «massaggiatrici»: non è mai stata processata. Leon Black, fondatore di Apollo Global Management, è stato accusato di violenze. Eppure no ... panorama.it
Epstein, le immagini dell'ex principe Andrea che esce dalla stazione di polizia dopo l'arrestoEpstein acquistò il ranch da Bruce King, ex governatore democratico del New Mexico, nel 1993. Dopo la sua morte è stato acquistato da Donald Huffines, uomo d'affari texano ed ex senatore repubblicano ... lastampa.it
PODCAST | L'ex principe Andrea arrestato per il caso Epstein. Carlo lo scarica #ANSA x.com
Caso Epstein, il principe Andrea rilasciato dopo 12 ore interrogatorio Il fratello del sovrano era stato fermato stamattina - facebook.com facebook