Il caso Epstein, scoppiato a causa dei documenti trapelati che rivelano i nomi di numerosi personaggi dello spettacolo, scuote Hollywood. Le nuove accuse portano alla luce incontri segreti e presunte complicità di attori e produttori coinvolti nel giro di Epstein. Tra i nomi spuntano anche alcuni volti noti, alimentando le discussioni sulla moralità dell’industria cinematografica. La diffusione di questi file porta alla luce dettagli inquietanti su un mondo che sembrava lontano dai riflettori. La vicenda si fa sempre più complicata e sotto i riflettori.

Le conseguenze del caso Jeffrey Epstein continuano a ripercuotersi su Hollywood. Per un settore che non è nuovo alle polemiche, le nuove rivelazioni contenute nei fascicoli Epstein aggiungono un altro capitolo al complicato passato di Tinseltown. Secondo il Dipartimento di Giustizia, l’archivio recentemente divulgato comprende milioni di e-mail, foto e documenti. Molti dei quali fanno riferimento a personaggi noti del mondo della politica, degli affari e dello spettacolo. La lunga storia degli scandali a Hollywood. In un aggiornamento al Congresso del 14 febbraio, i funzionari hanno dichiarato di aver pubblicato quella che hanno definito “una lista definitiva di 305 personaggi di spicco”, che comprende celebrità, leader politici e star del cinema pluripremiate.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Caso Epstein: Ecco tutti gli attori presenti nei file

