Caso Epstein chi è Chiara Baschetti l’attrice italiana che ha rifiutato tutti gli inviti del finanziere
Il nome di Chiara Baschetti è stato menzionato nel caso Epstein dopo che il finanziere avrebbe cercato di contattarla tra il 2015 e il 2016 senza successo. L’attrice italiana ha rifiutato tutti gli inviti provenienti da Epstein, che avrebbe mostrato interesse per lei in quel periodo. La sua scelta di non rispondere e di mantenere le distanze ha attirato l’attenzione degli investigatori. Baschetti ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Epstein né di aver ricevuto offerte compromettenti. La vicenda continua a fare notizia.
Secondo le ricostruzioni emerse dalle email rese pubbliche, tutto sarebbe iniziato a New York. Jeffrey Epstein avrebbe visto Chiara Baschetti girare uno spot pubblicitario, nei pressi della 71ª strada a Manhattan. In una mail raccontava di esserne rimasto colpito, e da allora partì una ricerca insistente di informazioni, contatti, intermediari italiani sollecitati più volte per ottenere un recapito diretto dell’attrice e modella romagnola. Quando il contatto venne trovato, iniziarono gli inviti. Ma non arrivò nessuna risposta da parte di Chiara Baschetti. Tra le proposte, anche una cena a Parigi a cui avrebbe partecipato pure il regista Woody Allen, ma l’attrice non ha mai accettato di fissare un appuntamento.🔗 Leggi su Vanityfair.it
