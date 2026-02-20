Caso Epstein chi è Chiara Baschetti l’attrice italiana che ha rifiutato tutti gli inviti del finanziere

Il nome di Chiara Baschetti è stato menzionato nel caso Epstein dopo che il finanziere avrebbe cercato di contattarla tra il 2015 e il 2016 senza successo. L’attrice italiana ha rifiutato tutti gli inviti provenienti da Epstein, che avrebbe mostrato interesse per lei in quel periodo. La sua scelta di non rispondere e di mantenere le distanze ha attirato l’attenzione degli investigatori. Baschetti ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Epstein né di aver ricevuto offerte compromettenti. La vicenda continua a fare notizia.