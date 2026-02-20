Caso del migrante algerino ‘ammuina’ di governo contro la magistratura Ma resta una questione cruciale

La presidente Meloni ha criticato pubblicamente la sentenza sulla vicenda dell’immigrato algerino, accusando la magistratura di aver preso una decisione ingiusta. La sua reazione ha scatenato un acceso dibattito tra chi sostiene il governo e chi invece difende l’indipendenza della magistratura. Nel frattempo, il caso continua a sollevare polemiche, con alcuni che chiedono chiarimenti sulla gestione delle procedure di espulsione. La questione rimane aperta e alimenta tensioni tra politica e giustizia. La discussione si concentra ora sulle responsabilità di tutte le parti coinvolte.

di Leonardo Botta La presidente Meloni, che in video si lamenta per la condanna che il governo ha subito riguardo alla vicenda dell'immigrato algerino, mi ricorda un po' re "Franceschiello" di Borbone che, secondo una falsa ricostruzione storica, in battaglia navale avrebbe ordinato ai suoi di fare " ammuina ": "Quelli che stanno a prora vanno a poppa, quelli che stanno a poppa vanno a prora. Facite 'a faccia feroce ". E infatti, con la faccia feroce che tutti conosciamo sin da quando sbraitava, con le vene del collo gonfie, contro le accise sui carburanti (quelle accise che il suo governo poi ha addirittura rincarato), l'altro giorno la premier faceva ammuina contro la magistratura "politicizzata" (sai che novità).