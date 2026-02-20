Case Green | TAR Bolzano blocca obblighi energetici stop a pompe

Il TAR di Bolzano ha deciso di sospendere alcune norme sulle pompe di calore, creando scompiglio tra i proprietari di case. La causa risiede in un ricorso presentato da un’associazione di cittadini preoccupati per gli obblighi troppo stringenti imposti dalla regione. La sentenza ha bloccato temporaneamente le disposizioni della legge provinciale, che prevedevano incentivi e restrizioni sull’installazione di sistemi di riscaldamento energetico. La decisione potrebbe influenzare le future applicazioni delle direttive europee.

Case Green sotto Assedio: Il TAR di Bolzano Blocca gli Obblighi su e Pompe di Calore. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bolzano ha annullato alcune disposizioni chiave del provvedimento provinciale che recepiva la direttiva europea Case Green, riguardanti l’utilizzo di fonti e l’installazione di pompe di calore negli edifici. La sentenza, emessa il 20 febbraio 2026, mette in discussione la legittimità del recepimento anticipato della direttiva a livello provinciale e solleva interrogativi sulla corretta implementazione delle politiche europee in materia di efficienza energetica. La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato da Südtirolgas S.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Stop alla privatizzazione dell’acqua: il TAR blocca la gara regionale Leggi anche: Trasporto pubblico, anche il Tar Palermo blocca lo stop alle corse Atm verso Villafranca Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Tar Bolzano boccia l’attuazione anticipata della direttiva Case green; Case green: il Tar di Bolzano annulla il regolamento provinciale per violazione della neutralità tecnologica; Case green, la stretta può attendere. Stop alle fughe in avanti degli enti locali; Bolzano: nulle le norme che anticipano la direttiva Case green. Requisiti EPBD: il TAR di Bolzano annulla gli obblighi su rinnovabili e pompe di caloreTAR Bolzano sui requisiti EPBD, annullati obblighi su rinnovabili e pompe di calore senza valutazione tecnico-economica ... rinnovabili.it Case green: il Tar di Bolzano annulla il regolamento provinciale per violazione della neutralità tecnologicaI giudici amministrativi bocciano la fuga in avanti sulle pompe di calore e il teleriscaldamento, accogliendo il ricorso di Südtirolgas e Proxigas contro l’obbligo immediato di distacco dalla rete d ... energiaoltre.it https://blog.edilnet.it/news-tar-contro-anticipo-sulle-case-green-chi-comanda-davvero-sul-cambio-della-caldaia/ ` ` Il cambio della caldaia è diventato terreno di scontro tra politica, giustizia am - facebook.com facebook Direttiva Case Green Sostituire la caldaia basta davvero per rispettare i requisiti minimi energetici Il TRGA di Bolzano mette un punto su un tema che riguarda da vicino tecnici, progettisti e proprietari. Ecco l’analisi lavoripubblici.it/news/direttiva… @L x.com