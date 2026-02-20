Cartiera Brescia | mano schiacciata operaio 58enne in eliambulanza

Un incidente in una cartiera di Brescia ha causato l’urgente intervento dell’eliambulanza. Un operaio di 58 anni ha subito una mano schiacciata mentre lavorava, rimanendo gravemente ferito. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto a Toscolano Maderno, trasportando l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente sembra derivare da un malfunzionamento delle macchine industriali. Gli agenti stanno già indagando sulle cause dell’accaduto, mentre il lavoratore si trova sotto osservazione medica. La sicurezza nel reparto resta sotto verifica.

Mano Schiacciata in Cartiera: Operaio Gravemente Ferito, Intervento dell'Eliambulanza a Toscolano Maderno. Un grave infortunio sul lavoro ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza questo venerdì 20 febbraio a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Un operaio di 58 anni ha subito un trauma alla mano all'interno di una cartiera, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'allarme è scattato poco dopo le 9:00 del mattino. La centrale operativa ha immediatamente inviato un'automedica sul posto, ma la gravità delle lesioni ha reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per un trasporto più rapido e sicuro verso un centro ospedaliero specializzato.

