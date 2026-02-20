Carta docente ecco perché il Ministero Istruzione e Merito non indica ancora una data certa per il bonus 2025 26

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora annunciato una data precisa per l’assegnazione del bonus 202526 di Carta Docente. La cifra prevista dovrebbe essere di circa 400 euro o meno, ma ancora si aspetta una conferma ufficiale. Molti insegnanti e cittadini si domandano quando potranno ricevere il contributo. La questione resta in sospeso e il sito cartadeldocente non fornisce indicazioni aggiornate. Gli interessati attendono notizie ufficiali per pianificare le proprie spese.

Carta docente, 400 euro o meno di 400 euro per il 2092526. Sì, ma a quando? Sul sito cartadeldocente.istruzione.it campeggia ancora la scritta " voucher per l'anno scolastico 20252026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026" e a metà febbraio i docenti si chiedono quanto dovranno attendere. L'articolo Carta docente, ecco perché il Ministero Istruzione e Merito non indica ancora una data certa per il bonus 202526.

Quando arriva la Carta Docente? Ieri, 18 febbraio, la deputata Pd Irene Manzi ha presentato, in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, sulla Carta Docente. Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero, ha risposto.

Quando arriva la Carta Docente? Oggi, 18 febbraio, la deputata Pd Irene Manzi ha presentato, in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, sulla Carta Docente. Ecco la replica di Paola Frassinetti, sottosegretaria: "Importo unitario per l'anno 2025/2026 sarà pari a quasi 400 euro"