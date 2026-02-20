Carrara | 60mila euro per idee culturali enti e associazioni in gara

Il Comune di Carrara ha deciso di investire 60.000 euro per sostenere iniziative culturali, a causa della necessità di rivitalizzare il settore locale. Enti e associazioni possono presentare proposte innovative, come mostre, laboratori o eventi pubblici, entro la scadenza prevista. La scelta mira a coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio artistico della città. La partecipazione è aperta a tutti gli organizzatori che vogliono proporre idee originali e concrete. Le proposte devono essere inviate entro la fine del mese.

Carrara Investe nella Cultura: 60.000 Euro per Progetti Innovativi. Il Comune di Carrara ha aperto le candidature per un bando che mette a disposizione 60.000 euro destinati a progetti culturali innovativi. L'iniziativa, annunciata il 19 febbraio, offre a enti e associazioni l'opportunità di presentare proposte entro il 18 marzo 2026, con l'obiettivo di arricchire l'offerta culturale della città entro la fine dell'anno. L'investimento mira a sostenere la creatività locale e a promuovere l'immagine di Carrara come centro culturale. Un Sostegno Economico per la Vitalità Culturale. L'amministrazione comunale ha deliberato l'erogazione di 60.