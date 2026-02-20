Caro carburante addio auto | +20% sui costi l’Italia soffoca

Il caro carburante ha fatto salire del 20% i costi per gli automobilisti italiani, creando pesanti difficoltà. La crescita dei prezzi ha colpito soprattutto le famiglie che usano l’auto quotidianamente, costrette a ridurre le uscite o a cercare soluzioni alternative. La diffusione di mezzi più economici e il calo delle vendite di auto nuove evidenziano le conseguenze di questa crisi. Le strade italiane si riempiono di auto più vecchie e meno sicure.

Caro carburante, addio auto: la spirale dei costi che soffoca gli automobilisti italiani. L’inizio del 2026 si presenta come un periodo di forti difficoltà per il settore automobilistico italiano. L’aumento delle accise sul gasolio, unito all’incremento generale dei costi, sta generando incertezza tra i consumatori e mettendo a dura prova un comparto già alle prese con la transizione tecnologica e la dipendenza da forniture esterne. L’impennata del diesel e il peso sulle tasche degli italiani. L’1° gennaio 2026 ha segnato una svolta utilizza veicoli a gasolio. L’incremento delle accise, motivato dalla necessità di tutelare l’ambiente, ha portato l’Italia a registrare l’imposta sul gasolio più alta d’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Caro carburante in Italia: prezzi sopra la media UE, tasse e mercato energetico pesano su famiglie e imprese.Il caro carburante in Italia deriva da tasse elevate e da un mercato energetico instabile.

Carburanti: Italia, disparità regionali sui prezzi di benzina, diesel e GPL. Tensioni sui costi per famiglie e imprese.In Italia, i prezzi dei carburanti variano notevolmente da regione a regione, creando difficoltà per famiglie e aziende.

