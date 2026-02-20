Carnevale neretino maschere e carri sfilano per le vie della città

Il Carnevale neretino si svolge sabato 21 febbraio, portando maschere colorate e carri allegorici nelle vie di Nardò. La festa, alla sua 41ª edizione, è organizzata dal Centro Turistico Giovanile “Osanna” insieme al Comune, con il sostegno di Puglia Culture. Centinaia di persone si preparano a partecipare, mentre i carri decorano le strade con luci e figuranti. La città si anima con questa tradizione che richiama visitatori da tutta la regione.

Sfileranno per le vie della città i carri allegorici, i gruppi e le maschere singole, proiettando la città nel clima della festa del carnevale. Raduno alle 15 presso il Parco Litoere, in zona San Gerardo, dove partirà la sfilata che proseguirà lungo via Due Aie, via Gaballo, via Duca degli Abruzzi, via Grassi, corso Galliano, piazza Diaz e via XXV Luglio. Qui avverrà la premiazione, con tanti premi per ogni specifica categoria, e al termine (alle 19:30 circa) l'esibizione di Ray Band Quartet.

Carnevale, i carri e le maschere dei rioni di Trieste sfilano per le strade (VIDEO)Il Carnevale di Trieste si anima con la sfilata dei carri e delle maschere dei rioni, che si è svolta oggi pomeriggio.

Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegriaIl Carnevale di San Sisto ha conquistato il quartiere di Perugia ieri pomeriggio, quando i carri allegorici hanno sfilato tra maschere vivaci e coriandoli colorati.

