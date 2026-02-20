Carnevale illegale in Brianza | sequestrata un tonnellata di fuochi d’artificio e chiusi due magazzini

Il Carnevale illegale in Brianza ha portato al sequestro di oltre una tonnellata di fuochi d’artificio e alla chiusura di due magazzini. Le forze dell’ordine hanno scoperto che i commercianti conservavano articoli esplosivi senza autorizzazioni ufficiali, tra cui grandi quantità di petardi e bombe carta. Durante i controlli, sono stati trovati anche materiali pericolosi pronti per essere venduti illegalmente. Le autorità continuano le indagini per identificare tutti i responsabili di questa attività rischiosa. La merce sequestrata sarà distrutta nelle prossime ore.

Monza, 20 Febbraio 2026 -. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno eseguito controlli in due maxi empori di Nova Milanese e Besana Brianza, rinvenendo stoccati nei magazzini oltre 200.000 articoli di carnevale (coriandoli, costumi, trucchi, adesivi), giocattoli e oggettistica varia, risultati sprovvisti del marchio “CE”, delle indicazioni relative all’importatore-distributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità smaltimento, ovvero con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto riportato sulle confezioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carnevale illegale in Brianza: sequestrata un tonnellata di fuochi d’artificio e chiusi due magazzini Leggi anche: Sequestrata mezza tonnellata di fuochi d'artificio | FOTO Leggi anche: Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Carnevale illegale in Brianza: sequestrata un tonnellata di fuochi d’artificio e chiusi due magazziniMonza, 20 Febbraio 2026 - . I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno eseguito controlli in due maxi empori di Nova Milanese e Besana Brianza, rinvenendo stoccati nei ... ilgiorno.it Carnevale in Brianza: quando le frappe e le freciule diventano un rito collettivoIn Brianza il Carnevale si vive a tavola: frappe e freciule non sono solo dolci, ma un rito collettivo che racconta tradizione, sobrietà e identit&a ... monza-news.it Carnevale di Porto Recanati (MC) domenica 15 febbraio 2026 - facebook.com facebook