Carnevale di Fregene 2026 domenica 22 febbraio le chiusure al traffico | strade interessate
Il Carnevale di Fregene 2026 si svolge domenica 22 febbraio e causa chiusure temporanee al traffico. Per permettere la sfilata dei carri allegorici e le attività in piazza, le strade principali saranno interdette alla circolazione a partire dalle 13:00. Solo i mezzi di soccorso potranno passare durante l’orario di chiusura. Le vie interessate saranno quelle che collegano il centro alla spiaggia. La polizia locale più volte ha comunicato le deviazioni previste.
Fiumicino, 20 febbraio 2026 – Domenica 22 febbraio, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione " Carnevale di Fregene 2026 ", organizzata dalla Pro Loco di Fregene Maccarese e patrocinata dal Comune di Fiumicino, sarà istituita una disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni, ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza, dalle ore 13:00 e fino al passaggio della sfilata. In particolare saranno disposti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, compresi gli stalli adibiti a parcheggio, nelle seguenti aree: Nel parcheggio sede dell'Info Point della Pro Loco di Fregene Maccarese, tra Viale della Pineta di Fregene e Viale Sestri Levante.
