Il Carnevale dei Ragazzi a Gubbio si svolgerà domenica 22 febbraio, dopo settimane di discussioni e polemiche tra organizzatori e cittadini. Quest’anno, l’evento è stato confermato dal Centro della Gioventù e promette di coinvolgere molte scuole e famiglie del territorio. I partecipanti si preparano a sfilare con costumi elaborati e a riempire le strade di musica, allegria e carri colorati. Le autorità locali si sono impegnate per garantire una festa sicura e senza intoppi. La città si prepara ad accogliere di nuovo il suo tradizionale appuntamento.

Torna questa domenica 22 febbraio il 64° Carnevale dei Ragazzi, promosso dal Centro della Gioventù, appuntamento atteso da famiglie e scuole che riporterà colori e musica nel cuore del centro storico. Dopo il rinvio della scorsa settimana, la macchina organizzativa è pronta a rimettersi in moto per la sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, maschere singole, bande e complessi musicali. Il programma prevede alle 14.45 il raduno al parcheggio Martiri della Resistenza con la preparazione della sfilata nell’area Copp, con il corteo che partirà alle 15 attraversando vie e piazze cittadine. L’arrivo è fissato per le 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale dei Ragazzi a Gubbio. Dopo le polemiche è l’ora della festa

Pesaro in festa: il Carnevale dei Ragazzi coinvolge 15 parrocchie in sfilata tra colori e tradizioni.Il Carnevale dei Ragazzi di Pesaro si anima perché quindici parrocchie hanno deciso di partecipare alla sfilata, portando in strada carri colorati e maschere.

Biglietti a prezzi ridotti per le partite dei Mondiali 2026: la mossa disperata della FIFA dopo le polemicheIn risposta alle polemiche sui prezzi elevati dei biglietti dei Mondiali 2026, la FIFA ha annunciato l'introduzione di biglietti a 55 euro per i tifosi delle nazionali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.