Carnevale dei Ragazzi a Gubbio Dopo le polemiche è l’ora della festa
Il Carnevale dei Ragazzi a Gubbio si svolgerà domenica 22 febbraio, dopo settimane di discussioni e polemiche tra organizzatori e cittadini. Quest’anno, l’evento è stato confermato dal Centro della Gioventù e promette di coinvolgere molte scuole e famiglie del territorio. I partecipanti si preparano a sfilare con costumi elaborati e a riempire le strade di musica, allegria e carri colorati. Le autorità locali si sono impegnate per garantire una festa sicura e senza intoppi. La città si prepara ad accogliere di nuovo il suo tradizionale appuntamento.
Torna questa domenica 22 febbraio il 64° Carnevale dei Ragazzi, promosso dal Centro della Gioventù, appuntamento atteso da famiglie e scuole che riporterà colori e musica nel cuore del centro storico. Dopo il rinvio della scorsa settimana, la macchina organizzativa è pronta a rimettersi in moto per la sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, maschere singole, bande e complessi musicali. Il programma prevede alle 14.45 il raduno al parcheggio Martiri della Resistenza con la preparazione della sfilata nell’area Copp, con il corteo che partirà alle 15 attraversando vie e piazze cittadine. L’arrivo è fissato per le 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pesaro in festa: il Carnevale dei Ragazzi coinvolge 15 parrocchie in sfilata tra colori e tradizioni.Il Carnevale dei Ragazzi di Pesaro si anima perché quindici parrocchie hanno deciso di partecipare alla sfilata, portando in strada carri colorati e maschere.
Biglietti a prezzi ridotti per le partite dei Mondiali 2026: la mossa disperata della FIFA dopo le polemicheIn risposta alle polemiche sui prezzi elevati dei biglietti dei Mondiali 2026, la FIFA ha annunciato l'introduzione di biglietti a 55 euro per i tifosi delle nazionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Torna a Sondrio il Carnevale dei ragazzi; Rinviato il Carnevale dei Ragazzi dopo il divieto di accedere nel centro storico; Carnevale Ragazzi di Cuneo: Borgo San Dalmazzo miglior gruppo, S. Chiaffredo ha il carro più bello (FOTO e VIDEO); Pesaro, al Carnevale dei Ragazzi vince Cattabrighe. Biancani e Belloni: Migliaia di persone, ha vinto la città. Tutte le foto.
Carnevale dei Ragazzi a Gubbio. Dopo le polemiche è l’ora della festaTorna questa domenica 22 febbraio il 64° Carnevale dei Ragazzi, promosso dal Centro della Gioventù, appuntamento atteso da famiglie e scuole che riporterà colori e musica nel cuore del centro storico. lanazione.it
Conclusa oggi la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di FormigineSi è conclusa oggi pomeriggio la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. La manifestazione, che ha trasformato il cuore del centro storico in un palcoscenico di festa, si è cong ... sassuolo2000.it
SFILA DOMENICA A GUBBIO IL 64° CARNEVALE DEI RAGAZZI Il Centro della Gioventù di Gubbio organizza per domenica 22 febbraio il 64° Carnevale dei Ragazzi. Partecipano carri allegorici, gruppi mascherati, maschere singole, bande e complessi music - facebook.com facebook