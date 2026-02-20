Carnevale ambrosiano | le iniziative in Bergamasca

Il Carnevale Ambrosiano attrae molte persone in Bergamasca, dove si svolgono numerose iniziative. Le manifestazioni includono sfilate di maschere, laboratori e spettacoli per tutte le età. Le strade si riempiono di colori e allegria, con eventi che coinvolgono le comunità locali. Quest’anno, una delle attività più attese è la corsa delle maschere, che si terrà nel centro di Bergamo. Le famiglie si preparano a vivere un fine settimana ricco di divertimento e tradizione. Le celebrazioni continueranno fino alla fine di febbraio.

In Bergamasca sono diverse le iniziative organizzate per festeggiare il Carnevale Ambrosiano. In cartellone ci sono diversi eventi per grandi e piccoli. Ecco gli appuntamenti proposti nel week-end da venerdì 20 a domenica 22 febbraio. BERGAMO A Bergamo si conclude il ricco programma d'iniziative organizzate per festeggiare Carnevale. Ecco gli appuntamenti del week-end da venerdì 20 a domenica 22 febbraio. DA VENERDÍ 13 A VENERDÍ 20 FEBBRAIO "Carnevale in musica" alla Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici, Atrio Scamozziano, ci sarà un'esposizione di documenti (per tutti), curata dalla Biblioteca Mai.