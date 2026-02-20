Carnevale a rischio | 45mila giocattoli sequestrati a Messina

A Messina, le autorità hanno sequestrato oltre 45mila giocattoli durante le operazioni di controllo del Carnevale. La causa è la scoperta di prodotti potenzialmente pericolosi per i bambini, tra cui maschere e gadget non conformi alle norme di sicurezza. Gli agenti hanno scoperto che molti di questi articoli erano venduti a prezzi bassi, alimentando la concorrenza sleale. Il sequestro si inserisce in una più ampia azione di tutela dei consumatori in vista delle festività. Le analisi dei pezzi sequestrati continuano per valutare eventuali rischi reali.

Messina, sequestri record di Carnevale: oltre 45mila articoli pericolosi per i bambini, un’indagine sulla sicurezza e la concorrenza sleale. Un’operazione coordinata dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 45.500 articoli di Carnevale e giocattoli per bambini nella provincia di Messina, rivelando gravi non conformità agli standard di sicurezza e alle normative vigenti. L’intervento, mirato a tutelare la salute dei consumatori e a contrastare pratiche commerciali illegali, ha interessato principalmente esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità cinese. L’indagine solleva interrogativi sulla sicurezza dei prodotti importati e sulla necessità di rafforzare i controlli a tutela dei più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

