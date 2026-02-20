Carnevale a rischio | 45mila giocattoli pericolosi sequestrati

La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto e sequestrato più di 45.000 giocattoli e accessori di Carnevale non sicuri, causando il ritiro immediato dal mercato. Durante un’operazione di controllo, i finanzieri hanno trovato prodotti privi di etichette chiare e conformità alle normative europee, molti dei quali destinati ai bambini. La scoperta ha messo in luce la presenza di articoli potenzialmente dannosi che rischiano di essere acquistati e usati durante i festeggiamenti. La prevenzione continua a essere fondamentale prima delle celebrazioni.

Carnevale sotto controllo: la GdF di Messina sequestra oltre 45mila articoli non sicuri. Un’operazione su larga scala della Guardia di Finanza di Messina ha portato al sequestro di oltre 45mila articoli di carnevale e giocattoli non conformi agli standard di sicurezza europei. L’intervento, mirato a tutelare i consumatori e la salute pubblica, ha riguardato diverse attività commerciali gestite da imprenditori cinesi, rivelando una diffusa presenza di merce priva delle necessarie certificazioni e potenzialmente pericolosa. L’indagine è ancora in corso per ricostruire la filiera di approvvigionamento e individuare eventuali responsabilità penali o amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Sequestrati oltre 45mila prodotti di Carnevale e giocattoli per bambini: rischi per la salute e violazioni normative Leggi anche: Sequestrati oltre 2mila 400 giocattoli pericolosi per la salute Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sequestrati oltre 45mila prodotti di Carnevale e giocattoli per bambini: rischi per la salute e violazioni normative; Messina. Sequestrati 45mila giochi di carnevale non a norma in negozi cinesi; Putignano – Carnevale, 45 mila presenze per la terza sfilata. Domani il gran finale. Messina, sequestrati oltre 45mila articoli di carnevale e giocattoli non sicuriOltre 45.500 articoli di Carnevale e giocattoli destinati ai bambini, risultati non conformi e potenzialmente pericolosi per la salute, sono stati sequestrati ... messina.gazzettadelsud.it Messina. Sequestrati 45mila giochi di carnevale non a norma in negozi cinesiQuattro diversi sequestri operati dai gruppi di Messina, Barcellona e Taormina da Tempostretto.it ... msn.com Meteo, arriva la Bufera di Carnevale: Martedì Grasso con venti di burrasca e rischio mareggiate. Quando finisce di... - facebook.com facebook Tempio, il forte vento danneggia il Parco Tenda: carnevale a rischio x.com