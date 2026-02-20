Carnevale a Nocera Superiore | domenica 22 febbraio la sfilata dei carri

Il carnevale di Nocera Superiore si svolge domenica 22 febbraio, quando alle 10:00 i carri allegorici prenderanno strada per le vie del paese. La sfilata coinvolge decine di persone, tra artisti e volontari, che hanno lavorato mesi per preparare le strutture colorate e dettagliate. Le strade si riempiranno di musica, maschere e allegria, attirando famiglie e visitatori da tutta la zona. La manifestazione si conferma un appuntamento atteso da anni.

Domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 10:00, le strade del comune di Nocera Superiore ospiteranno la tradizionale sfilata dei carri allegorici. La manifestazione, originariamente prevista per sabato 14 febbraio e posticipata a causa delle avverse condizioni meteorologiche, prenderà il via da via della Libertà. Il programma si struttura in due cortei paralleli che percorreranno diverse zone della città per facilitare la partecipazione del pubblico lungo le strade. Il primo gruppo attraverserà via Pecorari procedendo in direzione di via Russo. Il secondo itinerario transiterà invece per via della Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli.