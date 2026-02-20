Carnevale 2026 la sfilata del Grande Carro al Planetario | date orari e biglietti
Il Carnevale del 2026 porta al Planetario una grande sfilata con il Grande Carro, che si anima di luci e colori. La causa è la celebrazione tradizionale, e l’evento si svolgerà venerdì 20 febbraio, attirando famiglie e bambini. La sfilata, rivolta ai più piccoli dai 6 anni in su, si svolge in un’atmosfera festosa, con il carro decorato e musica dal vivo. I visitatori possono acquistare i biglietti online o direttamente in loco, pronti a vivere una giornata di divertimento e scoperta.
Venerdì 20 febbraio al Planetario, in occasione di Carnevale, il Grande Carro si veste a festa e diventa protagonista di una speciale sfilata dedicata ai bambini dai 6 anni in su.Addobbato con galassie, nebulose e costellazioni, la principale attrazione del Planetario è pronto a far emozionare i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
