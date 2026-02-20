Carne equina Fdi | No a divieti ideologici

Fabio, deputato di Fratelli d’Italia, ha commentato il dibattito sulla proposta di vietare la carne equina, evidenziando che si tratta di una questione che riguarda molte aziende agricole e allevatori locali. La proposta, sostenuta da alcuni parlamentari, rischia di colpire un settore con tradizioni consolidate e numerosi occupati. Secondo Fabio, non bisogna lasciarsi trascinare da posizioni ideologiche che mettono in discussione un’attività regolamentata e diffusa in diverse regioni italiane. La discussione prosegue in Parlamento.

«Il dibattito parlamentare in corso sulla proposta di vietare la macellazione e la commercializzazione della carne equina – presentata da esponenti di diverse forze politiche – non può trasformarsi in un attacco ideologico a un comparto produttivo regolamentato e radicato nei territori». Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Assemblea legislativa Emilia-Romagna Giancarlo Tagliaferri e il consigliere comunale di Rivergaro, Giampaolo Maloberti. «Nel Piacentino la carne equina è parte della tradizione gastronomica locale. La pìcula 'd cavall rappresenta un elemento identitario della cucina popolare e la carne di cavallo è storicamente utilizzata in molte preparazioni della tradizione.