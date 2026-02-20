Cardiologia sempre in prima linea in un giorno 11 ricoveri urgenti

Lucca, 20 febbraio 2026 – Ben 11 ricoveri in meno di 24 ore in Cardiologia a Lucca: se non è record, poco ci manca. Dalle 14 di mercoledì alle prime ore del mattino di ieri nella struttura di Cardiologia di Lucca si sono registrati ben 11 ricoveri da gestire, anche con trattamenti e interventi: uno proveniva dalla propria abitazione a Lucca, due dalla Valle del Serchio e otto sono state le vere e proprie urgenze. Una vera e propria maratona assistenziale per il personale della Cardiologia del «San Luca», impegnato con la consueta disponibilità e professionalità a prenderli in carico e trattare in maniera adeguata.