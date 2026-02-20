Carabinieri memoria e liberazione | Consegnati i volumi storici sul 1945

I Carabinieri hanno consegnato i volumi storici sul 1945, un fatto che ricorda il ruolo fondamentale dei militari durante la Liberazione. La scelta di ripubblicare il numero speciale “I Carabinieri del 1945 – la Liberazione” dimostra l’interesse a conservare la memoria di quegli eventi. La seconda edizione è prevista per il 2026, con nuovi dettagli e testimonianze aggiunte. La pubblicazione si inserisce in un percorso di valorizzazione della storia militare italiana e della loro presenza in quegli anni cruciali. I volumi saranno disponibili nelle biblioteche di tutta Italia.

In arrivo la seconda edizione per l'anno 2026 del numero speciale " I Carabinieri del 1945 – la Liberazione " " I Carabinieri del 1945 – L'Italia liberata ". Da distribuire a Enti e Istituzioni culturali. Sulla scia dell'iniziativa già avviata con la diffusione dei precedenti numeri speciali dedicati ai Carabinieri del 1943 e del 1944, prosegue l'attività di approfondimento storico volta a favorire la conoscenza degli eventi che hanno segnato la storia del Paese. Con la pubblicazione dei volumi " I Carabinieri del 1945 – La Liberazione " e " I Carabinieri del 1945 – L'Italia liberata ", si conclude ufficialmente il progetto editoriale legato al triennio 1943-1945 promosso dalla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri.