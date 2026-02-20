Carabinieri al via il concorso per quasi 900 nuovi Marescialli | bando aperto anche ai diplomandi

Il concorso per quasi 900 nuovi Marescialli dei Carabinieri ha aperto le iscrizioni dal 18 febbraio al 19 marzo, attirando molti giovani diplomati. La selezione mira a rafforzare l’organico delle forze armate e offrire opportunità di carriera a chi desidera entrare nell’Arma. I candidati devono presentare domanda online e passare una serie di prove. L’iniziativa permette ai diplomati di entrare in servizio e contribuire alla sicurezza del paese. Chi ha voglia di mettersi in gioco può già prepararsi alla sfida.

"Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento", dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri. Un'opportunità di crescita professionale per 898 giovani, tra i 17 e i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze giuridiche e della sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito Carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale).

