Capuano resta ai box Più lungo il recupero

Marco Capuano rimane fuori dal campo a causa di un infortunio alla gamba sinistra, che si è rivelato più grave del previsto. La lesione di secondo grado al soleo richiederà più tempo per guarire, impedendogli di partecipare alla partita contro il Forlì e probabilmente anche alle prossime. Il difensore si è infortunato durante l’allenamento e ora deve affrontare un lungo percorso di recupero. I medici hanno già stabilito un calendario di riabilitazione che potrebbe durare diverse settimane.

TERNI Notizie non positive per Marco Capuano. L'infortunio alla gamba sinistra (lesione di secondo grado al soleo) lo obbligherà a saltare la gara con il Forlì (come era già noto) e probabilmente non soltanto quella. Il capitano non è sceso in campo nelle ultime quattro partite. Dopo aver sbandato in seguito alla sua assenza contro squadre di bassa classifica come Torres e Pontedera (vedi 4 reti incassate), la fase difensiva rossoverde ha poi espresso una buona quadratura nelle sfide con team del calibro di Ravenna e Pineto, in cui la porta di D'Alterio è rimasta inviolata, anche con un po' di inevitabile e sempre gradita buona sorte, soprattutto nella sfida con il team abruzzese.