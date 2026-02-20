Cappelletti furti e telecamere | 18 mesi alla cognata ladra

Maria, residente a Carpineti, è stata condannata a 18 mesi di carcere per aver rubato ripetutamente alla propria cognata. La donna di 63 anni ha sottratto cibo e carne di pregio, accumulando un danno di diverse centinaia di euro. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato più episodi di furto, che si sono protratti per mesi. La vicenda ha acceso una disputa familiare lunga e complicata, portando alla condanna definitiva. Ora, Maria dovrà scontare la pena stabilita dal giudice.

Cappelletti e faide familiari: una donna condannata per furti alla cognata. Una donna di 63 anni residente a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, è stata condannata a un anno e nove mesi di reclusione per ripetuti furti ai danni della propria cognata, sottraendo generi alimentari, tra cui cappelletti e tagli di carne pregiata, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro. La vicenda, che ha avuto origine nel 2020, ha portato a un lungo iter giudiziario conclusosi con una sentenza di primo grado. Un immobile conteso e un rapporto teso. La base della disputa risiede in un immobile suddiviso in tre unità, dove viveva anche il padre dell'imputata, e che la cognata utilizzava come residenza secondaria, soprattutto durante i periodi di villeggiatura.