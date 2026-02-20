Capodoglio spiaggiato a Castiglioncello | il mare in tempesta porta a riva la carcassa

Un capodoglio spiaggiato a Castiglioncello, portato dal mare in tempesta, ha attirato l’attenzione dei residenti. La carcassa è stata trovata venerdì mattina in una piccola insenatura vicino alla spiaggia principale. L’animale, molto grande, si trovava steso sulla sabbia, con alcune parti del corpo danneggiate probabilmente a causa delle onde forti. Le autorità locali hanno già avviato le verifiche per capire le cause di questo spiaggiamento. La scoperta ha suscitato curiosità tra i passanti e gli appassionati di fauna marina.

Livono, 20 febbraio 2026 – La carcassa di quello che sembra essere un capodoglio è stata trovata nella mattina di venerdì 20 febbraio in una delle calette che costellano Castiglioncell o, la nota località balneare a sud di Livorno. Non è il primo caso di decesso negli ultimi mesi di questo genere di grandi animali. Nel settembre 2025 un caso del genere avvenne proprio a Livorno. Un capodoglio di importanti dimensioni si spiaggiò alla Terrazza Mascagni, luogo iconico della città. Visto il punto in cui la corrente aveva depositato l'animale, non fu semplice la rimozione, avvenuta sotto gli occhi di decine di curiosi.