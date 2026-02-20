Capodanno Cinese | Polizia Thailandese lo cattura tra i ballerini!

Durante le celebrazioni del Capodanno Cinese a Nonthaburi, la polizia thailandese ha arrestato un uomo ricercato travestito da ballerino. La causa è stata il sospetto di coinvolgimento in attività illecite, che ha spinto gli agenti a intervenire tra la folla festante. La scena si è svolta tra le decorazioni colorate e i fuochi d’artificio, quando gli agenti hanno riconosciuto il sospettato e lo hanno fermato senza suscitare panico tra i presenti. L’uomo è stato portato via in modo rapido e silenzioso.

Thailandia: Un Inatteso Arresto Durante le Festività del Capodanno Cinese. Un'operazione di polizia fuori dal comune si è svolta in Thailandia, nella città di Nonthaburi, dove gli agenti hanno arrestato un uomo ricercato travestendosi da ballerini durante le celebrazioni per il Capodanno Cinese. L'iniziativa ha permesso alle forze dell'ordine di cogliere di sorpresa il sospettato, sfruttando l'atmosfera festiva e la folla per mascherare la loro identità e portare a termine l'arresto senza creare allarme. Un Travestimento Inaspettato: Dettagli dell'Operazione. L'immagine dell'arresto, rapidamente diventata virale, mostra agenti in abiti tradizionali da danza integrati tra i festeggiamenti che ammanettano il ricercato.