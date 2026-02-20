Capodanno cinese a Viterbo la danza del drago strega Pianoscarano | FOTO

Durante il Capodanno cinese a Viterbo, un grande drago rosso ha attraversato Pianoscarano, attirando molti spettatori. La scena ha coinvolto anche esibizioni di danzatori con costumi tradizionali, mentre il pubblico ha assistito a un corteo colorato. La festa ha portato vivacità nel centro storico, offrendo un momento di festa e tradizione. La manifestazione ha concluso con fuochi d’artificio che hanno illuminato il cielo sopra la città.

Capodanno cinese a Viterbo: il rosso, il giallo e l'oro a squarciare il grigio del peperino per salutare l'anno del Serpente e dare il "benvenuto" a quello del Cavallo di fuoco. Il drago ha danzato tra i vicoli dello storico quartiere di Pianoscarano, portando festa, suoni e colori nel cuore medievale della città. L'Università della Tuscia ha celebrato, venerdì 20 febbraio, il Capodanno cinese, noto anche come Festa di primavera, con una mattinata di iniziative, culminata nella suggestiva danza del drago che ha attraversato il quartiere da via San Carlo fino a piazza della Polveriera.