Capitale della cultura Confindustria | Esempio concreto delle potenzialità della Romagna

Confindustria evidenzia come la candidatura di Forlì e Cesena come Capitale Italiana della Cultura 2028 abbia mostrato la forza della collaborazione tra imprese e istituzioni nella Romagna. La candidatura, ufficializzata dal Ministero della Cultura, ha coinvolto numerosi settori locali che hanno unito le loro energie per promuovere il territorio. La volontà di lavorare insieme ha portato a eventi e iniziative che rafforzano l’identità della regione. Ora, le due città si preparano a consolidare questa spinta futura.

“Il gioco di squadra e l’unità di intenti che si stanno concretizzando attorno alla candidatura di Forlì e Cesena, inserite ufficialmente dal Ministero della Cultura tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, sono un esempio concreto delle potenzialità della Romagna”. Così il presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi. “L’entusiasmo attorno al progetto ha incoraggiato una visione comune, che testimonia come il territorio sappia essere coeso e lavorare in sinergia - prosegue Riciputi -. Auspichiamo che da questo spirito corale possano scaturire ora percorsi analoghi anche in altri ambiti, a partire da quello infrastrutturale, replicando il coordinamento dei Comuni che si sono uniti al Patto tra i Sindaci a sostegno della candidatura, bellissimo segnale di impegno alla collaborazione".🔗 Leggi su Forlitoday.it

