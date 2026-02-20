Fabio Capello ha detto che la Serie A soffre di poca intensità, evidenziando un episodio recente: l’Inter che si lamentava mentre il Bodo, squadra norvegese, correva senza sosta. Secondo l’ex allenatore, le partite italiane mancano di ritmo e coinvolgimento in confronto ad altri campionati europei. Capello ha anche sottolineato che molti giocatori italiani non danno il massimo durante le gare. Questa situazione, secondo lui, rischia di penalizzare lo spettacolo e la competitività del calcio italiano. La sua analisi suggerisce che serve un cambio di mentalità tra i giocatori.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato a fondo i problemi che affliggono il calcio italiano. Le parole di Capello. Come si spiega questo crollo delle italiane? “Tre chiavi: forza fisica, velocità nel giocare il pallone, continuità di gioco. E vale per tutte: Inter, Juve, Atalanta. Quando il livello si alza, le italiane soffrono. Se su tre partite prendi 10 gol vuol dire che sta mancando anche l’abilità italiana nel difendere. L’attenzione, il livello che i nostri difensori hanno sempre avuto. I numeri parlano. Bisogna capire il perché. Ma il livello delle squadre di club si riflette sulla Nazionale e viceversa: io sono convinto che l’Italia andrà al Mondiale, il reparto offensivo non mi dispiace, ma torno al tema precedente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello: “Alla Serie A manca intensità. L’altra sera l’Inter si lamentava mentre il Bodo correva”

Leggi anche: Capello sulla Champions: «Sconfitte? Ci sono tre motivi. Mentre l’Inter si lamentava il Bodo correva, qui c’è questa scusante»

Leggi anche: Capello: "Inter strada tracciata, il Milan attende e basta. Manca qualcosa..."

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.