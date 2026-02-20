Capelli al Metallo? L’Oréal rivoluziona Milano | -97% rottura!

L’Oréal Professionnel ha lanciato Metal Detox Capsule a Milano, causando una riduzione del 97% dei danni ai capelli. La causa principale è l’esposizione quotidiana a metalli pesanti che danneggiano la fibra capillare. La nuova tecnologia si basa su una formula innovativa che elimina le tossine accumulate, donando capelli più forti e sani. Centinaia di clienti hanno già testato il trattamento, riscontrando risultati visibili in poche settimane. La città si prepara a una vera rivoluzione nel settore della cura dei capelli.

Metal Detox Capsule: L'Oréal Professionnel trasforma Milano in un laboratorio di bellezza e tecnologia. Milano si prepara ad accogliere un'esperienza immersiva nel mondo della cura dei capelli firmata L'Oréal Professionnel. Dal 27 febbraio al 1° marzo 2026, in via della Moscova 18, aprirà la Metal Detox Capsule, un'installazione innovativa che unisce ricerca scientifica, design esclusivo e la creatività della designer Gilda Ambrosio. L'evento, ad ingresso gratuito e con possibilità di prenotare un accesso prioritario, promette di ridefinire l'esperienza beauty, offrendo ai visitatori un viaggio sensoriale alla scoperta di trattamenti all'avanguardia.