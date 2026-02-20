Capannone incendio a Torricella | forze dell’ordine accertano

Un incendio ha interessato un capannone comunale a Torricella Sicura, causando danni ingenti alla struttura. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre i tecnici cercano di valutare l’origine del rogo. Alcuni testimoni hanno segnalato fiamme improvvise e un’alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri. La comunità si chiede quale sia stata la vera causa dell’incendio e se ci siano responsabilità nascoste dietro il fatto.

Torricella Sicura, Forze dell'Ordine al Lavoro su un Capannone Comunale: Tra Ricostruzione e Dubbi sulla Trasparenza. Le forze dell'ordine hanno effettuato oggi un sopralluogo a Torricella Sicura, in provincia dell'Aquila, presso un capannone di proprietà comunale danneggiato da un incendio lo scorso anno. L'intervento, sollecitato da interrogativi sollevati dall'opposizione, mira a fare luce sulla regolarità dei lavori di riqualificazione e sull'utilizzo della struttura, sollevando questioni sulla trasparenza nella gestione del patrimonio pubblico. Un Incendio e una Ricostruzione Sotto Esame. La vicenda riguarda un capannone comunale che, nel corso dell'estate precedente, era stato gravemente danneggiato da un incendio.