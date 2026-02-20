Caos Rai stato di agitazione al Tg2 contro l’arrivo di Cerno Intanto TeleMeloni premia Sottile verso il prolungamento di Far West
Il Tg2 si ferma in segno di protesta contro l’arrivo di Tommaso Cerno, scelto per condurre una nuova edizione del notiziario. La decisione dei giornalisti ha causato tensioni interne e ha portato a uno stato di agitazione. Nel frattempo, TeleMeloni premia Sottile con un prolungamento di “Far West”, mentre i contrasti tra i vertici e il personale continuano a crescere. La data di debutto del nuovo format è fissata per il 3 marzo.
Il fronte del “no” alla striscia quotidiana che i vertici di TeleMeloni intendono affidare al direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno – un format dal costo di 848mila euro, in partenza il 3 marzo prossimo su Rai 2- si allarga. Oltre a Usigrai, consiglieri di amministrazione di minoranza, Bruno Vespa e l’intera opposizione, ieri è sceso in campo anche il Cdr del Tg2. Stato di agitazione al Tg2 contro l’arrivo di Cerno. I giornalisti del Tg più meloniano della Rai meloniana, infatti, sono preoccupati per l’eventuale effetto traino che Cerno potrebbe generare. Giovedì sera, subito dopo la riunione del Cda, dove l’Ad Rai, Giampaolo Rossi ha ufficializzato il programma, i giornalisti del Tg2 hanno chiesto una riunione urgente con l’Azienda, rappresentata dai direttori Coletta e Imbriale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Reclamo di Boccia al Garante della Privacy contro Cerno: “Chat private spacciate per atti giudiziarie pubblicate dal Giornale”. Intanto è polemica sulla striscia quotidiana che la Rai vorrebbe affidare al giornalistaQuesta mattina Boccia ha presentato il quarto reclamo al Garante della Privacy contro il Giornale, il direttore Tommaso Cerno e la giornalista Rita Cavallaro.
