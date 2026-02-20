Canzoni Sanremo 2026 Ora e per sempre di Raf

Raf ha scritto “Ora e per sempre” dopo aver festeggiato i suoi trent’anni di matrimonio, un motivo che gli ha ispirato il brano. La canzone, scelta per partecipare a Sanremo 2026, parla di amore duraturo e di promesse che resistono nel tempo. Lorenzo, il suo marito, ha ascoltato il pezzo per la prima volta durante le prove, emozionandosi. La scelta di Raf di portare questa canzone sul palco del festival riflette il valore delle radici e delle promesse di una vita condivisa.

Trent'anni di matrimonio sono tanti, ma la promessa di quel giorno per Raf è più viva che mai. Da qui nasce il brano Ora e per sempre, proposto per la settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo. Un racconto autobiografico che celebra la passata promessa di un amore eterno. "Siamo ancora qui" dice a un certo punto la canzone, scritta tra l'altro con il figlio Samuele. Teme l'Ariston, ma sa che questo è il brano giusto per raccontare questa fase della sua vita. Non è più il ragazzo di un tempo, ma certi amori sono duri a morire.