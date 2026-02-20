canto son pazzo toscana in folk accende tortaia

La terza edizione di Toscana in Folk è iniziata ieri sera al centro sociale Tortaia, in via Alfieri 30. La manifestazione si svolge nel cuore della Toscana, portando sul palco artisti locali e gruppi folk noti. La serata ha attirato molti appassionati di musica tradizionale, che hanno potuto ascoltare pezzi dal vivo e condividere momenti di festa. La rassegna continuerà nei prossimi giorni, offrendo un programma ricco di appuntamenti e musica dal vivo per tutti i gusti.

È partita la terza edizione della rassegna Toscana in Folk a Tortaia al centro di aggregazione sociale Tortaia di via Alfieri 30. Organizzata dal Cas Tortaia in collaborazione con Silvio Trotta, porta sul palco i canti e le musiche popolari di varie regioni d’Italia attraverso i concerti di artisti affermati nel mondo del folk italiano e non solo. Un viaggio di cinque spettacoli che porteranno il pubblico dalla Sicilia alla Toscana, dall’Umbria all’Irlanda. Il primo evento gennaio con il concerto del duo Femina Ridens di Francesca Messina e Massimiliano Lo Sardo, torna oggi a ingresso libero. La rassegna prosegue stasera alle 21,15 con "E canto che son pazzo" e Diesisteatrango. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk: Diesis Teatrango con lo spettacolo " ...e canto che pazzo!"

