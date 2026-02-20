Cantieri e degrado Una pioggia di proteste
A Bologna, le strade sono piene di buche e i cantieri aperti da mesi senza segnali di completamento. La pioggia di proteste nasce dal degrado crescente che coinvolge tutta la città. Molti residenti segnalano spazzatura abbandonata e senza dimora che si sistemano nelle zone più degradate. La situazione peggiora di giorno in giorno, mentre le autorità sembrano incapaci di intervenire efficacemente. La confusione tra lavori aperti e strade abbandonate si fa sempre più evidente per chi attraversa il centro. La città rischia di perdere il suo volto migliore.
Basta fare un giro per rendersi conto di come Bologna, la nostra città è stata ridotta dalla gestione di questa amministrazione comunale: cantieri ovunque inconcludenti, sporcizia ovunque, senza dimora accampati ovunque, delinquenza dilagante, strade distrutte con buche e rattoppi di asfalto. Ben vengano candidati alternativi non se ne può più. Luciana Livio Rissponde Beppe Boni Le lamentele dei cittadini sono relative al degrado della città dovuto proprio alla scarsa manutenzione delle strade, ai cantieri infiniti del tram che da mesi stravolgono la viabilità, al senso di insicurezza e al centro storico dove i portici sono diventati un dormitorio diurno e notturno per tossici e senzatetto con cani al seguito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
