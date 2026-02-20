Cannabis cannabidiolo nuovo alimento | ecco limite provvisorio per assunzione sicura

(Adnkronos) – La Commissione europea reputa che il cannabidiolo (Cbd) possa essere qualificato quale 'nuovo alimento' purché soddisfi le condizioni previste dalla legislazione Ue sui nuovi alimenti. L'Efsa – Autorità europea per la sicurezza alimentare – ha quindi stabilito "un livello provvisorio di assunzione di sicurezza per gli adulti del Cbd come nuovo alimento", evidenziando.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti discussi: CBD. La svolta dell'Efsa: Massimo 2 mg al giorno per gli adulti. Ma per under 25 e donne incinte è a rischio; Novel food: l'Efsa fissa limiti stringenti per il cannabidiolo. Rischi per diversi organi e apparati.

