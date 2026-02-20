Canicattì dice basta una raccolta firme per l’acqua pubblica alla villa comunale

A Canicattì, un gruppo di cittadini ha deciso di agire dopo aver constatato problemi nella distribuzione dell’acqua pubblica. Hanno avviato una petizione per chiedere che il servizio resti sotto controllo comunale e più trasparente. La raccolta firme si svolge nella villa comunale e mira a coinvolgere più residenti possibili. La richiesta principale è che l’acqua continui a essere un bene gestito dal pubblico, non una merce da vendere. La campagna continua con entusiasmo.

"L'acqua è un diritto fondamentale, non una merce". Con questo slogan un gruppo di cittadini di Canicattì promuove una raccolta firme per chiedere una gestione pubblica e trasparente del servizio idrico. L'appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 13, alla villa comunale. L'iniziativa, sostenuta dagli avvocati Cristina Sgammeglia e Salvino Iannello, nasce per denunciare i disagi legati alla distribuzione dell'acqua e per avviare una denuncia collettiva contro le presunte imposizioni del gestore Aica. I promotori parlano di turnazioni irregolari, erogazioni insufficienti, perdite mai riparate e zone completamente prive di servizio, con famiglie costrette a rifornirsi con autobotti o a ricorrere a soluzioni di fortuna.