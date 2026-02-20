La giunta ha deciso di ampliare la Zona 30 vicino al Campus Scolastico per proteggere pedoni e ciclisti. La decisione arriva dopo numerosi incidenti nelle vie attorno all’area, che hanno preoccupato residenti e studenti. Il provvedimento prevede il restringimento delle corsie e l’installazione di nuovi cartelli, con l’obiettivo di rallentare i veicoli. La modifica interessa le strade che collegano il campus ai quartieri vicini, rendendo l’ambiente più sicuro e meno rumoroso. La nuova zona entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Sarà ampliata la ‘ Zona 30 ’ nelle vie limitrofe al Campus Scolastico un provvedimento per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, riducendo l’ inquinamento acustico e migliorando la vivibilità dell’area. Un’importante arteria di collegamento ad alta intensità di traffico, anche per le numerose attività commerciali presenti e dove si verificano spesso incidenti. La Giunta ha deliberato il limite di 30 chilometri orari e ieri è arrivato il parere positivo da parte dell’ufficio strade. La ‘Zona 30’ sarà istituita nel tratto di via Capanna compreso tra l’intersezione con viale Anita Garibaldi e viale dei Pini, via Rosmini e strada Provinciale Sant’Angelo nel tratto che comprende l’intersezione tra via Capanna, viale dei Pini, strada Provinciale sant’Angelo e strada del Giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campus, la giunta ha ampliato la "Zona 30"

