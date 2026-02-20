Campo S Martino | 17enne investito pirata dell’alcol a 120 km h
A Campo S. Martino, un giovane di 17 anni è stato investito da un’auto condotta da un ragazzo di 22 anni, che viaggiava a 120 kmh e aveva un tasso alcolemico elevato. La notte si è trasformata in un dramma quando il veicolo ha investito il ragazzo, che si trovava in strada. Il conducente, risultato positivo all’alcoltest, ha causato l’incidente senza fermarsi. Il giovane investito è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Padova, mentre si cercano spiegazioni sulla sua fuga.
Notte di Terrore a Campo San Martino: Giovane Investito, Alcol e Velocità Fatali. Un diciassettenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova dopo essere stato travolto da un’auto guidata da un ventiduenne risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza di martedì scorso a Campo San Martino, in provincia di Padova, sconvolgendo la comunità locale e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’abuso di alcol alla guida. Dinamica dell’Impatto e Soccorsi. La dinamica dell’incidente è apparsa subito chiara alle forze dell’ordine intervenute sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu
