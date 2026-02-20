Campo largo a Salerno De Luca | Mi volete far bestemmiare?

De Luca si sfoga a Salerno, accusando gli avversari di volerlo far perdere la pazienza. Durante un comizio, il governatore ha sottolineato la necessità di ristabilire l’ordine e la tranquillità nelle zone più problematiche, citando episodi di vandalismo e degrado. “Vogliamo riavvicinare i cittadini alla politica, ma spesso incontriamo ostilità e provocazioni”, ha detto con tono deciso. La sua richiesta di collaborazione si scontra con tensioni crescenti, mentre la città si prepara a nuove sfide amministrative.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Dobbiamo riprendere la città, dobbiamo riprendere la provincia, dobbiamo innanzitutto riprendere la sicurezza nella città. La situazione non è tranquilla. Dobbiamo dare tranquillità alle famiglie e ai giovani". Lo ha detto a Salerno l'ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di un suo possibile ritorno in campo per la città di Salerno. " Dobbiamo ricreare una speranza. Dobbiamo mettere in piedi un programma straordinario di rinnovamento, riqualificazione urbana, investimenti produttivi. Dobbiamo recuperare un'immagine bella della città", ha aggiunto l'ex governatore.