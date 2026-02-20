Campo chiuso senza preavviso e disagi

Una decisione improvvisa ha chiuso senza avviso il campo sportivo di Piane di Morro, lasciando una cinquantina di bambini e ragazzi dell’Apd Sant’Antonio all’esterno. La chiusura ha impedito loro di giocare e allenarsi come previsto, creando confusione tra i giovani atleti e i genitori presenti. Nessuno ha ricevuto comunicazioni preventive, e l’area è rimasta sbarrata per tutta la giornata. La situazione ha generato disagio tra le famiglie, che si sono trovate senza alternative all’ultimo momento. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione degli spazi pubblici.

Disavventura amara per una cinquantina di bambini e ragazzi dell' Apd Sant'Antonio, rimasti mercoledì pomeriggio fuori dal campo sportivo di Piane di Morro, nel territorio comunale di Folignano. Quello che doveva essere un normale allenamento si è trasformato in una scena surreale: cancelli chiusi e giovani atleti costretti a tornare a casa. A denunciare l'accaduto è stato il consigliere comunale di minoranza Peppe Paci. "Decine di ragazzini lasciati fuori da un campo di calcio: proprio quel luogo che dovrebbe includere, educare, aggregare. A Folignano, invece, il campo diventa un limite invalicabile, un cancello chiuso in faccia ai più giovani", ha dichiarato.