Campioni della Mistery box e medaglia d' argento al team | chef palermitani trionfano a Rimini

Tre chef palermitani hanno conquistato il podio a Rimini, portando a casa il titolo nella categoria “Mistery box” e un secondo posto nella “Cucina calda”. La competizione li ha visti affrontare prove intense, con premi anche per il miglior dessert e l’uso della panna Trevalli. La vittoria dimostra la crescita dei talenti locali e la qualità della cucina siciliana. La gara ha attirato numerosi appassionati e professionisti del settore.

Valanga di medaglie per l'Associazione provinciale cuochi e pasticceri ai Campionati della cucina Italiana. Medaglia d'oro anche per gli studenti dell'istituto alberghiero Pietro Piazza Campioni d'Italia nella categoria "Mistery box", argento nella categoria "Cucina calda" al Culinary team arricchito dai premi "Critica gastronomica" e "Uso professionale della panna Trevalli" nel dessert e medaglia di bronzo per il team di chef del Traditional food Palermo per la categoria "Street food". Oro anche agli studenti dell'istituto alberghiero Pietro Piazza che hanno partecipato al contest "Ragazzi speciali".