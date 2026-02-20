Campionato Marche domenica il via a Gualdo di Macerata

Il Campionato Marche di regolarità per auto storiche inizia domenica 22 febbraio a Gualdo di Macerata, dopo il rinvio causato dal maltempo. La decima edizione prevede una serie di prove lungo le strade della regione, coinvolgendo appassionati e collezionisti provenienti da tutta Italia. I partecipanti si sfideranno in percorsi che richiedono precisione e abilità di guida, con una tappa nella piazza principale del paese. La gara promette di attirare molti spettatori curiosi di vedere le vetture d’epoca in azione.

Un evento che come nelle passate edizioni ha visto tre club unire le forze per organizzare al meglio questo campionato che prevede tre prove speciali a cui si deve aggiungere una finale ANCONA - Decima edizione del Campionato Marche di regolarità per auto storiche che prenderà il via domenica 22 febbraio a Gualdo di Macerata. Un evento che come nelle passate edizioni ha visto tre club unire le forze per organizzare al meglio questo campionato che prevede tre prove speciali a cui si deve aggiungere una finale. I tre club che hanno unito le forze nell’ambito della macchina organizzativa sono il Club AutoMoto Storiche di Ancona, la Manovella del Fermano oltre alla Scuderia Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it

